Дорожную карту по борьбе с насилием над детьми планируется подготовить к лету

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную карту по борьбе с насилием над детьми в Беларуси планируется подготовить к лету. Об этом сообщил начальник второго отдела второго управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Владимир Олюшкевич сегодня на тренинге по теме противодействия торговле людьми и миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

Правоохранитель отметил, что разрабатываемая по инициативе МВД дорожная карта затрагивает деятельность всех заинтересованных структур. Она будет определяющей и консолидирующей в политике государства в этой сфере. "Дорожная карта предусматривает собой комплекс мер с привлечением всех заинтересованных органов, она на системной основе поможет бороться с педофилией. Там будет и внесение изменений в нормативные акты, а также каждому министерству и ведомству будут определены направления для работы в данной области. В настоящий момент карта в стадии проработки. В ближайшее время, до лета, планируется ее подготовить", - рассказал Владимир Олюшкевич.

Представитель МВД пояснил, что дорожная карта - это условное название. "Возможно, это будет законодательный акт, возможно, программа. Сейчас заинтересованные ведомства определяют, какой это будет итоговый документ. Все предложения обобщены, проделана большая работа, и сейчас она находится на завершающей стадии", - отметил он. Комплекс мер, как обезопасить ребенка в интернете, будет регламентирован именно подготавливаемым документом.

Владимир Олюшкевич обратил внимание, что ответственность за деяния в сфере эксплуатации детей раздроблена в различных статьях Уголовного кодекса и не соответствует тяжести действий педофилов. "За 5 лет 77 детей - более 40% несовершеннолетних жертв торговли людьми - были вовлечены в подконтрольную проституцию. Но преступники понесли ответственность за обычное сутенерство, - привел пример правоохранитель. - Также на данный момент нами выявлены два ребенка, которые вовлекались в занятие попрошайничеством, использовались взрослыми. Мы считаем, что это форма эксплуатации и эти факты надо отнести к торговле людьми. Но виновные по данным направлениям несут ответственность только за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение".

"В мире существуют такие меры в отношении педофилов, как химическая кастрация, ведение базы данных педофилов, ответственность за груминг, коллекционирование детской порнографии. В некоторых странах есть информирование о проживающих рядом с детскими учреждениями педофилах, к примеру, в США, Польше, Великобритании. Мы хотим также взять на вооружение данные методы", - сказал представитель МВД.-0-