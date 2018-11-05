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ДОСЬЕ: 100 лет БССР: образование Белорусской Советской Социалистической Республики

Общество 05.11.2018 | 11:20
Образцовый полк имени Комитетов деревенской бедноты. 1918 год
Образцовый полк имени Комитетов деревенской бедноты. 1918 год
К 100-летию образования БССР Новости темы К 100-летию образования БССР
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Становление белорусской государственности на советской основе происходило в чрезвычайно сложных геополитических условиях: развязанной Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны.

Своеобразной точкой отсчета формирования белорусской государственности на советской основе является Первый Всебелорусский съезд, созванный в декабре 1917 года при финансовой поддержке правительства Советской России. Избранному на данном съезде органу в соответствии с заключенным соглашением должна была перейти вся полнота власти на территории Беларуси. В резолюции съезда отмечалось, что делегаты, "закрепляя свое право на самоопределение, завоеванное Российской революцией", постановили "выделить из своего состава орган краевой власти в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов". Но в результате насильственного разгона Первого Всебелорусского съезда руководством Областного исполнительного комитета Западной области и фронта (Облисполкомзапа) легитимный процесс формирования белорусской государственности был прерван.

Однако данный вопрос не был снят с повестки дня. Деятели левого крыла белорусского национального движения вошли в состав созданного Белорусского национального комиссариата (Белнацкома), функционировавшего на правах отдела Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР.

Созданный орган - Белнацком заложил основы будущей белорусской советской государственности. Вместе с белорусскими секциями РКП(б) Белнацком вел политическую и культурно-просветительскую работу среди белорусов на территории Советской России. Его представители опекали беженцев, брали на учет белорусские организации и учреждения, эвакуированные во время Первой мировой войны, открывали белорусские школы и клубы, издавали литературу на белорусском и русском языках.

Под влиянием этих организаций идея реализации белорусской национальной государственности на советской основе приобретала все более широкую поддержку, что находило отражение в принятии соответствующих резолюций белорусскими собраниями, конференциями и съездами.

Здание, в котором проходил первый съезд КП(б)Б в Москве. 1918 год
Здание, в котором проходил первый съезд КП(б)Б в Москве. 1918 год

Решающим шагом на пути национально-государственного самоопределения Беларуси на советской основе явились решения конференции белорусских секций РКП(б), состоявшейся 21-23 декабря 1918 года в Москве. Конференция признала необходимым создание Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси. Фактически вопрос о самоопределении Беларуси получил свое разрешение в последнюю неделю декабря 1918 года, когда Центральное партийное и советское руководство согласилось на провозглашение независимой Социалистической Советской Республики Беларуси.

Уже 30 декабря 1918 года в Смоленске начала работу VI Северо-Западная областная конференция РКП(б), провозгласившая себя I съездом Коммунистической партии (большевиков) Беларуси. Согласно директиве ЦК РКП(б) в доклад Александра Мясникова по вопросу "Текущий момент" был включен пункт "Белорусская Советская Республика", содержащий предложение объявить Западную коммуну самостоятельной социалистической республикой. В качестве аргумента выделялся международный фактор: "замкнуть цепь самоопределившихся образований". Делегаты согласились с таким предложением и приняли общую резолюцию о провозглашении Западной коммуны Белорусской Советской Республикой.

Резолюция I съезда КП(б)Б о провозглашении Белорусской Советской Социалистической Республики. 1918 год
Резолюция I съезда КП(б)Б о провозглашении Белорусской Советской Социалистической Республики. 1918 год

В тот же день единогласно было принято отдельное постановление о территории Беларуси. Согласно документу основным территориальным ядром республики считались губернии Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская с прилегающими к ним местностями соседних губерний, населенных преимущественно белорусами.

Вечером 1 января 1919 года было окончательно сформировано Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси. Председателем правительства был утвержден Дмитрий Жилунович. В этот же день по радио был обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси и в ночь с 1 на 2 января напечатан. В тексте Манифеста Беларусь провозглашалась "свободной независимой Социалистической Республикой", закреплялись основные положения ее общественного и политического строя.

Манифест временного рабоче-крестьянского Советского правительства Беларуси. 1919 год
Манифест временного рабоче-крестьянского Советского правительства Беларуси. 1919 год

Вскоре Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси и Центральное бюро КП(б)Б переехали из Смоленска в Минск. На первом же заседании 7 января оно приняло решение о созыве I Всебелорусского съезда Советов, в целях юридически-правового оформления факта образования республики.

Однако практическое строительство белорусского советского государства было осложнено принятым решением Пленума ЦК РКП(б) от 16 января 1919 года о передаче Витебской, Могилевской и белорусской части Смоленской губернии в состав РСФСР и последующим созданием унитарной Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики на основе объединения Минской и Гродненской губерний с Литвой.

2-3 февраля 1919 года состоялся I Всебелорусский съезд Советов, на котором Яков Свердлов зачитал постановление ВЦИК РСФСР о признании независимости Социалистической Советской Республики Беларуси. Съезд принял первую Конституцию республики, а также декларации об установлении федеративных связей с РСФСР и объединении Советских Социалистических Республик Беларуси и Литвы в единое государство.

Постановление ВЦИК о признании независимости БССР. 1919 год
Постановление ВЦИК о признании независимости БССР. 1919 год

Негативное влияние на государственное строительство оказала польско-советская война. В конце февраля 1919 польские войска начали наступление. 21 апреля 1919 года был захвачен город Вильно, 8 августа поляки заняли Минск, который был освобожден лишь 11 июля 1920 года, после чего власть в Минске перешла к Минскому губернскому военно-революционному комитету (ВРК) во главе с Александром Червяковым.

Только после освобождения территории Беларуси от польских интервентов в июле 1920 года советским руководством было решено повторно провозгласить Советскую Социалистическую Республику Беларусь. Торжественное провозглашение состоялось 31 июля 1920 года в Минске в помещении городского театра.

Гражданская война в России, длившаяся более четырех лет, завершилась осенью 1922 года: советская власть окончательно закрепилась в стране.

Интеграционный процесс получил дальнейшее развитие в период мирного строительства и восстановления хозяйства. В конце 1922 года движение за объединение советских республик в единое государство вступило в заключительный этап. Важным политическим событием явился IV Всебелорусский съезд Советов, состоявшийся 14-18 декабря 1922 года, на котором были приняты "Основные пункты Конституции Союза Советских Социалистических Республик". В этом документе отмечалось, что "Республики: РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация (Грузия, Азербайджан, Армения) объединяются в одно союзное государство под названием "Союз Советских Социалистических Республик", причем за каждой из этих республик остается право свободного выхода из Союза". Уже 30 декабря 1922 года Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик был принят I съездом Советов СССР. В нем заявлялось, что РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР "заключают настоящий союзный договор об объединении в одно союзное государство - Союз Советских Социалистических Республик".

Постановление I съезда Советов Союза ССР "Об утверждении декларации и договора об образовании СССР" 30 декабря 1922 года
Постановление I съезда Советов Союза ССР "Об утверждении декларации и договора об образовании СССР" 30 декабря 1922 года

Важным этапом для дальнейшего успешного развития белорусской государственности был период ее существования в составе Советского Союза. Советская Беларусь стала одной из республик-основательниц СССР и центром собирания белорусских земель и белорусского народа в едином белорусском государстве. В марте 1924 года и декабре 1926 года в результате возвращения восточных белорусских территорий из состава РСФСР в состав БССР вошли уезды Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, в которых преобладало белорусское население.-0-

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