ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: передовой отряд партии

В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) комсомол всю работу подчинил решающей задаче - разгрому врагов и защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции.

Комсомол провел три всероссийские мобилизации на фронт. Первая была в мае 1919, когда Центральный комитет Российского коммунистического союза молодежи (ЦК РКСМ) предложил организациям прифронтовой полосы мобилизовать 20% всех членов комсомола и передать их в распоряжение местных партийных комитетов.

В октябре 1919 года прошел II Всероссийский съезд РКСМ. Он принял решение провести вторую мобилизацию членов союза, начиная с 16-летнего возраста. По призыву партии съезд РКСМ прервал свою работу. Все делегаты выехали на места для проведения мобилизации.

Отряд комсомольцев-добровольцев перед отправкой на фронт. Николаевская комсомольская организация (УССР). 1920 год

В мае 1920-го ЦК РКСМ провел третью мобилизацию комсомольцев.

III съезд РКСМ состоялся в Москве в октябре 1920 года. К этому времени в рядах комсомола уже насчитывалось 400 тыс. человек. Важнейшим теоретическим и программным документом, руководством для деятельности партии и комсомола стала речь Ленина на съезде 2 октября 1920 года "Задачи союзов молодежи". Это было единственное его выступление на съезде комсомола. Именно тогда прозвучал наказ о том, что "союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму". Он призвал юношей и девушек связывать каждый шаг своего учения, воспитания, образования "с участием в общей борьбе всех трудящихся против эксплуататоров". Съезд был поворотным пунктом в истории комсомола. РКСМ начал постепенно перестраивать работу, сосредотачивая свою деятельность на задачах социалистического строительства и коммунистического воспитания молодежи.

Комсомол направил все усилия на восстановление разрушенного в годы войны народного хозяйства. Юноши и девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железной дороги. В сентябре 1920 года проведен первый Всероссийский субботник молодежи.

Задачи, которые решал комсомол первых двух десятилетий советской власти, - ликвидация неграмотности, организация ударных бригад, участие в масштабных стройках.

Когда партия провозгласила переход к новой экономической политике, перед комсомольскими организациями были поставлены новые сложные задачи по организации труда, быта, образования и воспитания рабоче-крестьянской молодежи. Решению этих задач был посвящен IV съезд РКСМ (Москва, 1921), представлявший 415 тыс. членов комсомола. Съезд призвал комсомольцев и советскую молодежь к активному участию в восстановлении и укреплении промышленности и сельского хозяйства, принял постановление о развертывании профессионально-технического обучения рабочей молодежи и обсудил вопрос о работе комсомола в деревне. По почину комсомола по всей стране стали создаваться школы фабрично-заводского ученичества (школы ФЗУ), которые сыграли большую роль в подготовке квалифицированных рабочих для промышленности.

V съезд РКСМ (Москва, 1922) принял решение о задачах коммунистического воспитания молодежи в условиях новой экономической политики, о работе комсомола в деревне. На съезде комсомол взял шефство над Военно-морским флотом, принял постановление о создании детской коммунистической организации юных пионеров.

После смерти 21 января 1924 года В.И.Ленина состоялся Ленинский призыв в комсомол, который привлек в ряды организации 240 тыс. новых членов.

В 1924 году в Москве на VI съезде комсомола решено переименовать союз молодежи в Российский ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ).

Большим событием в жизни комсомола был выход первого номера "Комсомольской правды", созданной в мае 1925 года.

VII съезд РЛКСМ состоялся в Москве в 1926 году. Он призвал комсомольские организации к активному участию в социалистической индустриализации страны и принял решение о переименовании РЛКСМ во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

В сентябре 1926 года на заводе "Красный треугольник" (Ленинград) была создана первая ударная бригада молодежи. Движение ударных бригад приобрело широкий размах и имело большое значение в борьбе за повышение производительности труда. Комсомол выдвинул из своей среды десятки тысяч новых ударников, рационализаторов производства.

Стахановец Л.И. Бельник и молодой рабочий С.И. Змачинский за работой. 1936 год

К VIII съезду ВЛКСМ, собравшемуся в Москве в 1928 году, число членов и кандидатов ВЛКСМ возросло до 2 млн чел. На съезде выработана конкретная программа участия комсомола в общенародной борьбе за выполнение плана первой сталинской пятилетки и социалистического переустройства сельского хозяйства. На этом съезде комсомолу в ознаменование заслуг на фронтах гражданской войны вручен орден Красного Знамени.

"Массовый поход революционной молодежи за науку" был объявлен в 1931-м на IX съезде ВЛКСМ. Съезд мобилизовал всех комсомольцев, рабочую и крестьянскую молодежь на борьбу за выполнение пятилетки в четыре года, за завершение построения фундамента социалистической экономики, за окончательное подавление сопротивления классовых врагов, за ликвидацию кулачества как класса на основе сплошной коллективизации сельского хозяйства. На съезде комсомолу, в ознаменование его трудовых подвигов, за проявленную им инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, была вручена вторая правительственная награда - орден Трудового Красного Знамени. На IX съезде комсомол принял шефство над Военно-воздушным флотом.

Комсомол за годы двух первых пятилеток помог подготовить 1,5 млн молодых специалистов. Под руководством коммунистической партии комсомол оказал большое влияние на развитие стахановского движения. Успехи донецкого шахтера Алексея Стаханова нашли отклик на всех предприятиях страны. В 1936 году только среди комсомольцев Донецкой организации было 15 тыс. стахановцев.

X съезд ВЛКСМ был созван в Москве в 1936 году. Он принял новую программу и устав ВЛКСМ.

Комсомол Беларуси в годы индустриализации и коллективизации

В 1920-1930-е годы Ленинский коммунистический союз молодежи Беларуси (ЛКСМБ) вместе со всем комсомолом включился в поход за экономию средств, повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции.

Группа членов мозырского уездного комитета комсомола. 1921 год

В годы первых пятилеток комсомол Беларуси шефствовал над строительством БелГРЭС, Минской ТЭЦ-2, "Гомсельмаша", Могилевской фабрики искусственного волокна, Оршанского льнокомбината, витебской трикотажной фабрики "КИМ", шоссе Москва-Минск и других объектов. Более 17 тыс. его представителей трудились на строительстве ДнепроГЭС, Сталинградского тракторного завода, Урало-Кузнецкого комбината, Комсомольска-на-Амуре, на шахтах Донбасса.

В 1929-м белорусский комсомол активно участвовал в походе "За урожай и коллективизацию", осуществлял директиву VIII съезда ВЛКСМ: каждая ячейка - организатор колхоза, каждый комсомолец - колхозник. Многие комсомольцы работали председателями сельсоветов, колхозов, бригадирами, звеньевыми, заведующими фермами, из комсомольцев и молодежи готовились сельские механизаторы. Самоотверженным трудом 214 молодых работников сельского хозяйства Беларуси в 1939-м завоевали право участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, 466 - в 1940-м.

Строительство главного корпуса электростанции "БелГРЭС-1" Осинстроя. 1928 год

В 1939-1940 годах за трудовой героизм 65 комсомольцев и молодых рабочих Беларуси награждены орденами и медалями СССР.

Комсомол помогал КП(б)Б осуществлять культурную революцию. Комсомольцы возглавляли кружки по ликвидации неграмотности, строили школы. В 1930 году BЛKCM взял шефство над всеобучем, в 1931-м в БССР все дети школьного возраста учились. Беларусь первой из республик ликвидировала неграмотность среди взрослых и молодежи. Комитеты комсомола направляли тысячи комсомольцев на рабфаки, в вузы, техникумы. В 20-30-е годы из молодежи были подготовлены кадры специалистов для всех отраслей народного хозяйства и культуры.-0-