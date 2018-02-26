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ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Петра Машерова

Общество 26.02.2018 | 09:19
Петр Миронович Машеров. 1977 год
Петр Миронович Машеров. 1977 год

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Беларуси, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Мироновича Машерова.

Родился Петр Миронович 26 февраля (13 февраля - по старому стилю) 1918 года в деревне Ширки Сенненского района Витебской области в простой крестьянской семье. Отец Петра Машерова - Мирон Васильевич - в основном работал в поле, но кроме этого, при необходимости становился и плотником, и слесарем. Мама будущего руководителя - Дарья Петровна - всячески помогала мужу, растила детей. Петр рано лишился отца, который был репрессирован в 1937 году и вскоре умер на лесоповале. Бедное, босоногое и трудовое детство Петра Машерова привило ему на всю жизнь величайшее уважение к людям труда, умение ценить доброту со стороны других людей и стремиться платить им тем же.

Петр Миронович о родителях говорил так: "Отец с мамой - идеальная пара. Доброжелательность и покой всегда царили в семье Машеровых. Отец не курил, не пил и никогда не произносил ругательных слов. Родители были приветливыми и уважительно относились и к родственникам, и к чужим людям".

Прапрадед Петра Машерова, согласно семейной легенде, якобы был французом (французская фамилия Macheraut). Он служил солдатом наполеоновской армии, был ранен, остался после отступления на территории Сенненского уезда в 1812 году и принял православие, а затем женился на местной крестьянке.

Годы учебы

Петя Машеров отличался успехами в учебе - любил математику, физику, астрономию, побеждал на олимпиадах по этим предметам. Зимой преодолевал путь в школу в обе стороны (около 18 км) на самодельных лыжах. Успешно окончив 7 классов, в 1934 году Петр Машеров поступил на педрабфак Витебского пединститута. В те годы на этих специальных факультетах рабочей и крестьянской молодежи давали среднее образование и готовили к поступлению в вуз. В 1935 году он стал студентом физико-математического факультета Витебского пединститута. В первый же год учебы его избрали членом комитета комсомола и поручили заниматься культурно-массовой работой. Он инициировал создание студенческого хора, танцевального и музыкального кружков.

После окончания института в 1939 году начал работать учителем физики и математики Россонской средней школы. В Россонах Петра Машерова свела судьба с Полиной Галановой, которая стала его женой.

Машеров мечтал об аспирантуре. Но этим мечтам не суждено было сбыться - началась война.

Петр Машеров с дочками Аленой и Натальей
Петр Машеров с дочками Аленой и Натальей

Военное время

С первых дней Великой Отечественной войны Машеров ушел добровольцем в Красную Армию. Попал в окружение в августе 1941 года, бежал из плена: когда фашистский эшелон уже подходил к границе, смог выбраться из товарного вагона через боковой люк и спрыгнуть на ходу с поезда. Возвратившись в Россоны, он начал организовывать сопротивление оккупантам у них в тылу, стал во главе Россонского подполья. В апреле 1942 года группа подпольщиков под руководством Петра Машерова ушла в лес. Машеров возглавил партизанский отряд имени Щорса, действовавший в Россонском районе Беларуси и соседних районах РСФСР и Латвийской ССР.

Прекрасный организатор и руководитель, Петр Миронович принимал участие в разработке и проведении многих боевых операций. В ходе боевых действий Петр Миронович был дважды ранен. В 1942 году фашисты схватили его мать, Дарью Петровну, и после многочисленных допросов и пыток расстреляли.

В марте 1943 года он стал членом КПСС, с того же времени - комиссар партизанской бригады имени К.К.Рокоссовского, действовавшей в Витебской и Вилейской областях. В сентябре 1943 года Петр Миронович был избран первым секретарем Вилейского подпольного обкома ЛКСМБ. На этом посту он работал вплоть до освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Еще во время войны в августе 1944 года за проявленный героизм в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков Петру Мироновичу одному из немногих партизан и подпольщиков было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Трудовые будни

В июле 1944 года после освобождения Беларуси Машеров был избран первым секретарем Молодечненского обкома комсомола. В июле 1946 года он был выдвинут на работу секретарем Центрального Комитета Ленинского Коммунистического союза молодежи Беларуси (ЦК ЛКСМБ), а в октябре 1947 был избран первым секретарем ЦК ЛКСМБ.

В 1954 году Машеров перешел на партийную работу, с июля - он второй секретарь Минского обкома КПБ. С 1955 по 1959 год возглавлял Брестский обком КПБ. В "машеровские" годы экономические показатели Брестской области за несколько лет заметно улучшились. Особенно изменился Брест, он окончательно залечил раны, нанесенные войной. Город стал важным промышленным центром. По инициативе Машерова в 1956 году создается Музей обороны Брестской крепости и начинается строительство мемориала, который торжественно открылся осенью 1971 года.

Кремлевский Дворец съездов. Совместное торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летию образования СССР. Выступает Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.М. Машеров. 1972 год
Кремлевский Дворец съездов. Совместное торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летию образования СССР. Выступает Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.М. Машеров. 1972 год

В апреле 1959 года Петр Миронович Машеров был избран секретарем ЦК КПБ, в декабре 1962 - вторым секретарем ЦК, а с марта 1965 года, сменив на этом посту Кирилла Трофимовича Мазурова, стал первым секретарем ЦК КПБ. В апреле 1966 года он был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. За 15 лет, в течение которых Петр Миронович возглавлял Компартию Беларуси, в республике возрос национальный доход, увеличилось валовое производство промышленной продукции, научно-технический потенциал поднялся до мирового уровня. Беларусь в короткий исторический срок стала республикой высокоразвитой индустрии, крупного высокопроизводительного сельского хозяйства, передовой науки и культуры.

Большое внимание Петр Миронович уделял развитию науки и образования, много интересовался деятельностью Академии наук БССР. Машеров также всегда помнил о войне, стремился увековечить подвиг погибших. При нем был построен знаменитый мемориал "Хатынь", возведен мемориал "Прорыв". Когда встал вопрос о возведении Кургана Славы под Минском, Машеров настоял на том, чтобы он непременно был выше кургана под Ватерлоо.

Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета СССР П.М.Машерова с избирателями в колхозе "Советская Белоруссия" Каменецкого района. 1974 год
Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета СССР П.М.Машерова с избирателями в колхозе "Советская Белоруссия" Каменецкого района. 1974 год

В 1978 году за плодотворную созидательную деятельность Петру Мироновичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Петр Миронович был высокообразованным и эрудированным человеком. Его на протяжении всей жизни не покидала тяга к знаниям, он мог перерабатывать массу информации и на должном уровне вести беседу с людьми любого ранга. В своем дневнике он сделал такую запись: "Восхищаюсь людьми. Это наше самое большое богатство". В повседневной жизни, несмотря на занимаемый высокий пост, Петр Миронович был простым, доброжелательным человеком.

Петр Машеров в течение всей жизни был исключительно яркой и целеустремленной личностью с активной жизненной позицией. Он стремился и личным влиянием, и добрым словом, и критикой, и принципиальной требовательностью способствовать развитию родного края.

Пребывание в Минске Президента США Ричарда М.Никсона. П.М.Машеров принимает гостя в загородной правительственной резиденции. 1974 год
Пребывание в Минске Президента США Ричарда М.Никсона. П.М.Машеров принимает гостя в загородной правительственной резиденции. 1974 год

Пребывание в Беларуси второго секретаря ЦК Компартии Кубы, первого заместителя Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба товарища Рауля Кастро. Встреча на Минском вокзале. 1976 год
Пребывание в Беларуси второго секретаря ЦК Компартии Кубы, первого заместителя Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба товарища Рауля Кастро. Встреча на Минском вокзале. 1976 год

4 октября 1980 года Петр Миронович Машеров погиб в автокатастрофе. Машеров был похоронен на Восточном кладбище. В день похорон, несмотря на дождь, за гробом прошли десятки тысяч человек.

Память

Деятельность Машерова была высоко оценена. Он награжден 7 орденами Ленина, другими государственными наградами, в том числе иностранных государств.

Свидетельством народной памяти стали названные именем Машерова улицы городов, школы, предприятия и даже теплоход. В Витебске установлен бронзовый бюст Героя. Открыто несколько музеев Петра Мироновича Машерова. В Музее боевого содружества в Россонах есть мемориальный зал, посвященный Петру Машерову. Его имя присвоено Витебскому государственному университету и Минскому заводу автоматических линий. Витебский государственный университет проводит международную научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых "Машеровские чтения". Ежегодно в Сенненском районе проводятся марафоны, а в Витебске и Витебской области - соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти Петра Машерова. Имя Машерова также носят Брестский областной лицей и центральный проспект Бреста.

В Минске на доме, где жил Машеров, и на здании Витебского педуниверситета установлены мемориальные доски. О Петре Мироновиче написано немало книг, воспоминаний, сняты документальные фильмы. К 85-летию со дня рождения Машерова была выпущена книга воспоминаний о нем "Не говори с тоской, их нет...". К 95-летию со дня рождения государственного деятеля увидела свет книга "Сын белорусского народа Петр Машеров".

Мероприятия к 100-летию

Временная экспозиция "Петр Машеров: его сердце билось для людей" к 100-летию со дня рождения государственного деятеля организована с 13 февраля по 13 августа 2018 года в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (г. Минск). Посетители экспозиции могут проследить этапы становления Машерова: от студента, сельского учителя, партизанского командира до руководителя республики. О драматичном жизненном и боевом пути Петра Машерова расскажут многочисленные документы, фотографии, личные вещи. Впервые широкой публике представлен портрет Петра Машерова кисти прославленного белорусского художника Михаила Савицкого. Полотно ранее бережно хранилось в семье Петра Мироновича. Впервые выставлено панно из фондов музея - вышитый портрет Петра Машерова с датой 60 лет, подарок от трудящихся Сенненского района. Редкая серия фотографий запечатлела поздравления юбиляра известными людьми Беларуси: Петрусем Бровкой, Максимом Танком, Иваном Шамякиным, Николаем Еременко. Рядом - многочисленные подарки, полученные Петром Мироновичем в свой праздник: сорочка-вышиванка от работников Оршанского льнокомбината, декоративный пояс от трудящихся Литовской ССР и другие.

На открытии экспозиции в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны была представлена книга "Петр Машеров. Эпоха и судьба", посвященная 100-летию со дня его рождения.

13 февраля в Бресте состоялось открытие мемориальной доски Петру Машерову. Памятный знак разместился на здании областного лицея, который носит имя Машерова.

Мемориальная доска П.М.Машерову на здании областного лицея, который носит имя Машерова
Мемориальная доска П.М.Машерову на здании областного лицея, который носит имя Машерова

В Витебском областном краеведческом музее открылась фотодокументальная выставка "Сын земли белорусской", посвященная 100-летию со дня рождения Петра Машерова.

Неделя памяти Петра Мироновича Машерова открылась 13 февраля 2018 года в Россонском районе Витебской области. Акция, посвященная 100-летию со дня рождения известного общественно-политического деятеля Беларуси второй половины XX столетия, началась с торжественного открытия в райцентре аллеи Славы героям Россонщины, расположенной возле Музея боевого содружества. В музее своими воспоминаниями о совместных боевых буднях с Машеровым поделился воевавший с ним в одном отряде местный житель, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Константин Полевечко. О любопытных деталях мирных будней рассказала пенсионерка Алла Тращенко, возглавлявшая в 1970-е годы колхоз "Россоны". Также состоялась мультимедийная презентация "Россонский край в судьбе П.М.Машерова", были представлены архивная фотовыставка и выступления участников научно-практической конференции "Россонский край: история, культура, люди".

В Россонах прошел межрайонный турнир по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", посвященный 80-летию Витебской области и 100-летию со дня рождения Петра Мироновича Машерова.-0-

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