ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Петра Машерова

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Беларуси, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Мироновича Машерова.

Родился Петр Миронович 26 февраля (13 февраля - по старому стилю) 1918 года в деревне Ширки Сенненского района Витебской области в простой крестьянской семье. Отец Петра Машерова - Мирон Васильевич - в основном работал в поле, но кроме этого, при необходимости становился и плотником, и слесарем. Мама будущего руководителя - Дарья Петровна - всячески помогала мужу, растила детей. Петр рано лишился отца, который был репрессирован в 1937 году и вскоре умер на лесоповале. Бедное, босоногое и трудовое детство Петра Машерова привило ему на всю жизнь величайшее уважение к людям труда, умение ценить доброту со стороны других людей и стремиться платить им тем же.

Петр Миронович о родителях говорил так: "Отец с мамой - идеальная пара. Доброжелательность и покой всегда царили в семье Машеровых. Отец не курил, не пил и никогда не произносил ругательных слов. Родители были приветливыми и уважительно относились и к родственникам, и к чужим людям".

Прапрадед Петра Машерова, согласно семейной легенде, якобы был французом (французская фамилия Macheraut). Он служил солдатом наполеоновской армии, был ранен, остался после отступления на территории Сенненского уезда в 1812 году и принял православие, а затем женился на местной крестьянке.

Годы учебы

Петя Машеров отличался успехами в учебе - любил математику, физику, астрономию, побеждал на олимпиадах по этим предметам. Зимой преодолевал путь в школу в обе стороны (около 18 км) на самодельных лыжах. Успешно окончив 7 классов, в 1934 году Петр Машеров поступил на педрабфак Витебского пединститута. В те годы на этих специальных факультетах рабочей и крестьянской молодежи давали среднее образование и готовили к поступлению в вуз. В 1935 году он стал студентом физико-математического факультета Витебского пединститута. В первый же год учебы его избрали членом комитета комсомола и поручили заниматься культурно-массовой работой. Он инициировал создание студенческого хора, танцевального и музыкального кружков.

После окончания института в 1939 году начал работать учителем физики и математики Россонской средней школы. В Россонах Петра Машерова свела судьба с Полиной Галановой, которая стала его женой.

Машеров мечтал об аспирантуре. Но этим мечтам не суждено было сбыться - началась война.

Петр Машеров с дочками Аленой и Натальей

Военное время

С первых дней Великой Отечественной войны Машеров ушел добровольцем в Красную Армию. Попал в окружение в августе 1941 года, бежал из плена: когда фашистский эшелон уже подходил к границе, смог выбраться из товарного вагона через боковой люк и спрыгнуть на ходу с поезда. Возвратившись в Россоны, он начал организовывать сопротивление оккупантам у них в тылу, стал во главе Россонского подполья. В апреле 1942 года группа подпольщиков под руководством Петра Машерова ушла в лес. Машеров возглавил партизанский отряд имени Щорса, действовавший в Россонском районе Беларуси и соседних районах РСФСР и Латвийской ССР.

Прекрасный организатор и руководитель, Петр Миронович принимал участие в разработке и проведении многих боевых операций. В ходе боевых действий Петр Миронович был дважды ранен. В 1942 году фашисты схватили его мать, Дарью Петровну, и после многочисленных допросов и пыток расстреляли.

В марте 1943 года он стал членом КПСС, с того же времени - комиссар партизанской бригады имени К.К.Рокоссовского, действовавшей в Витебской и Вилейской областях. В сентябре 1943 года Петр Миронович был избран первым секретарем Вилейского подпольного обкома ЛКСМБ. На этом посту он работал вплоть до освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Еще во время войны в августе 1944 года за проявленный героизм в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков Петру Мироновичу одному из немногих партизан и подпольщиков было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Трудовые будни

В июле 1944 года после освобождения Беларуси Машеров был избран первым секретарем Молодечненского обкома комсомола. В июле 1946 года он был выдвинут на работу секретарем Центрального Комитета Ленинского Коммунистического союза молодежи Беларуси (ЦК ЛКСМБ), а в октябре 1947 был избран первым секретарем ЦК ЛКСМБ.

В 1954 году Машеров перешел на партийную работу, с июля - он второй секретарь Минского обкома КПБ. С 1955 по 1959 год возглавлял Брестский обком КПБ. В "машеровские" годы экономические показатели Брестской области за несколько лет заметно улучшились. Особенно изменился Брест, он окончательно залечил раны, нанесенные войной. Город стал важным промышленным центром. По инициативе Машерова в 1956 году создается Музей обороны Брестской крепости и начинается строительство мемориала, который торжественно открылся осенью 1971 года.

Кремлевский Дворец съездов. Совместное торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летию образования СССР. Выступает Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.М. Машеров. 1972 год

В апреле 1959 года Петр Миронович Машеров был избран секретарем ЦК КПБ, в декабре 1962 - вторым секретарем ЦК, а с марта 1965 года, сменив на этом посту Кирилла Трофимовича Мазурова, стал первым секретарем ЦК КПБ. В апреле 1966 года он был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. За 15 лет, в течение которых Петр Миронович возглавлял Компартию Беларуси, в республике возрос национальный доход, увеличилось валовое производство промышленной продукции, научно-технический потенциал поднялся до мирового уровня. Беларусь в короткий исторический срок стала республикой высокоразвитой индустрии, крупного высокопроизводительного сельского хозяйства, передовой науки и культуры.

Большое внимание Петр Миронович уделял развитию науки и образования, много интересовался деятельностью Академии наук БССР. Машеров также всегда помнил о войне, стремился увековечить подвиг погибших. При нем был построен знаменитый мемориал "Хатынь", возведен мемориал "Прорыв". Когда встал вопрос о возведении Кургана Славы под Минском, Машеров настоял на том, чтобы он непременно был выше кургана под Ватерлоо.

Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета СССР П.М.Машерова с избирателями в колхозе "Советская Белоруссия" Каменецкого района. 1974 год

В 1978 году за плодотворную созидательную деятельность Петру Мироновичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Петр Миронович был высокообразованным и эрудированным человеком. Его на протяжении всей жизни не покидала тяга к знаниям, он мог перерабатывать массу информации и на должном уровне вести беседу с людьми любого ранга. В своем дневнике он сделал такую запись: "Восхищаюсь людьми. Это наше самое большое богатство". В повседневной жизни, несмотря на занимаемый высокий пост, Петр Миронович был простым, доброжелательным человеком.

Петр Машеров в течение всей жизни был исключительно яркой и целеустремленной личностью с активной жизненной позицией. Он стремился и личным влиянием, и добрым словом, и критикой, и принципиальной требовательностью способствовать развитию родного края.

Пребывание в Минске Президента США Ричарда М.Никсона. П.М.Машеров принимает гостя в загородной правительственной резиденции. 1974 год

Пребывание в Беларуси второго секретаря ЦК Компартии Кубы, первого заместителя Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба товарища Рауля Кастро. Встреча на Минском вокзале. 1976 год

4 октября 1980 года Петр Миронович Машеров погиб в автокатастрофе. Машеров был похоронен на Восточном кладбище. В день похорон, несмотря на дождь, за гробом прошли десятки тысяч человек.

Память

Деятельность Машерова была высоко оценена. Он награжден 7 орденами Ленина, другими государственными наградами, в том числе иностранных государств.

Свидетельством народной памяти стали названные именем Машерова улицы городов, школы, предприятия и даже теплоход. В Витебске установлен бронзовый бюст Героя. Открыто несколько музеев Петра Мироновича Машерова. В Музее боевого содружества в Россонах есть мемориальный зал, посвященный Петру Машерову. Его имя присвоено Витебскому государственному университету и Минскому заводу автоматических линий. Витебский государственный университет проводит международную научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых "Машеровские чтения". Ежегодно в Сенненском районе проводятся марафоны, а в Витебске и Витебской области - соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти Петра Машерова. Имя Машерова также носят Брестский областной лицей и центральный проспект Бреста.

В Минске на доме, где жил Машеров, и на здании Витебского педуниверситета установлены мемориальные доски. О Петре Мироновиче написано немало книг, воспоминаний, сняты документальные фильмы. К 85-летию со дня рождения Машерова была выпущена книга воспоминаний о нем "Не говори с тоской, их нет...". К 95-летию со дня рождения государственного деятеля увидела свет книга "Сын белорусского народа Петр Машеров".

Мероприятия к 100-летию

Временная экспозиция "Петр Машеров: его сердце билось для людей" к 100-летию со дня рождения государственного деятеля организована с 13 февраля по 13 августа 2018 года в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (г. Минск). Посетители экспозиции могут проследить этапы становления Машерова: от студента, сельского учителя, партизанского командира до руководителя республики. О драматичном жизненном и боевом пути Петра Машерова расскажут многочисленные документы, фотографии, личные вещи. Впервые широкой публике представлен портрет Петра Машерова кисти прославленного белорусского художника Михаила Савицкого. Полотно ранее бережно хранилось в семье Петра Мироновича. Впервые выставлено панно из фондов музея - вышитый портрет Петра Машерова с датой 60 лет, подарок от трудящихся Сенненского района. Редкая серия фотографий запечатлела поздравления юбиляра известными людьми Беларуси: Петрусем Бровкой, Максимом Танком, Иваном Шамякиным, Николаем Еременко. Рядом - многочисленные подарки, полученные Петром Мироновичем в свой праздник: сорочка-вышиванка от работников Оршанского льнокомбината, декоративный пояс от трудящихся Литовской ССР и другие.

На открытии экспозиции в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны была представлена книга "Петр Машеров. Эпоха и судьба", посвященная 100-летию со дня его рождения.

13 февраля в Бресте состоялось открытие мемориальной доски Петру Машерову. Памятный знак разместился на здании областного лицея, который носит имя Машерова.

Мемориальная доска П.М.Машерову на здании областного лицея, который носит имя Машерова

В Витебском областном краеведческом музее открылась фотодокументальная выставка "Сын земли белорусской", посвященная 100-летию со дня рождения Петра Машерова.

Неделя памяти Петра Мироновича Машерова открылась 13 февраля 2018 года в Россонском районе Витебской области. Акция, посвященная 100-летию со дня рождения известного общественно-политического деятеля Беларуси второй половины XX столетия, началась с торжественного открытия в райцентре аллеи Славы героям Россонщины, расположенной возле Музея боевого содружества. В музее своими воспоминаниями о совместных боевых буднях с Машеровым поделился воевавший с ним в одном отряде местный житель, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Константин Полевечко. О любопытных деталях мирных будней рассказала пенсионерка Алла Тращенко, возглавлявшая в 1970-е годы колхоз "Россоны". Также состоялась мультимедийная презентация "Россонский край в судьбе П.М.Машерова", были представлены архивная фотовыставка и выступления участников научно-практической конференции "Россонский край: история, культура, люди".

В Россонах прошел межрайонный турнир по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", посвященный 80-летию Витебской области и 100-летию со дня рождения Петра Мироновича Машерова.-0-