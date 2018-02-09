ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Высоцкого

Михаил Степанович Высоцкий - советский и белорусский ученый, один из основоположников белорусского грузового автомобилестроения. Он известен как выдающийся конструктор, создавший отечественную школу конструирования и исследований грузовых автомобилей, прославленный ученый в области механики и комплексного проектирования мобильных машин.
Михаил Высоцкий родился 10 февраля 1928 года в деревне Семежево Копыльского района Минской области. В 1946 году он устроился слесарем-сборщиком на Минский автомобильный завод, одновременно с работой учился в Минском автомеханическом техникуме, который успешно закончил в 1949 году. В своей дипломной работе Михаил Степанович предложил проект первого конвейера по сборке автомобилей на МАЗе. Сразу после окончания учебы он перешел на должность конструктора и одновременно начал обучаться во Всесоюзном заочном машиностроительном институте (г. Москва), который окончил в 1955 году.
В разные годы Высоцкий работал конструктором, старшим конструктором и ведущим конструктором Минского автомобильного завода, возглавлял СКБ-3 МАЗа, был заместителем главного конструктора предприятия.
В целом Высоцкий проработал на Минском автозаводе 50 лет, из которых 35 лет - главным конструктором, а с 1975 года - главным конструктором - начальником управления главного конструктора производственного объединения "БелавтоМАЗ", в которое вошли все автомобильные заводы республики.
Под непосредственным руководством Высоцкого были разработаны десятки моделей автомобилей. В 50-х годах Высоцкий принимал активное участие в создании автомобилей МАЗ-200 и МАЗ-205. Разработанные при его участии прицепы и полуприцепы активно использовались при запуске первого искусственного спутника земли. Большим достижением стала разработка первого в мире 40-тонного самосвала МАЗ-530. Впоследствии он выиграл гран-при на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе в 1958 году.
Крупным вкладом в развитие теории мобильных машин стала разработанная Высоцким теория проектирования и испытания большегрузных автопоездов. С именем Михаила Высоцкого связано создание концептуального модульного автопоезда МАЗ-2000 "Перестройка", получившего золотую медаль на Парижском салоне автомобилестроения в 1988 году.
Также он выступил инициатором создания на МАЗе производства отечественных автобусов, руководил созданием их первых моделей совместно с немецкой фирмой "Неоплан" (1992 год).
В 1997 году Международный биографический центр в Кембридже присвоил Михаилу Высоцкому звание "Человек года - 1997". В том же году ему была вручена Медаль Чести за выдающиеся достижения в науке. Американский биографический институт включил имя Михаила Высоцкого в список 5000 ученых, внесших наиболее значительный вклад в развитие науки XX века.
Деятельность Михаила Высоцкого связана с установлением и укреплением связей науки с производством, ориентацией научного потенциала академической, вузовской и отраслевой науки на решение наиболее актуальных проблем, стоящих перед машиностроительным комплексом.
Михаил Высоцкий много занимался научной деятельностью. Его труды стали основой для совершенствования автомобильного производства и его развития. С 1992 года в течение шести лет он был вице-президентом Академии наук Беларуси. С 1993 в течение девяти лет возглавлял Научный центр проблем механики машин НАН Беларуси.
Опубликовал более 450 научных трудов. Им получено 145 авторских свидетельств и патентов, большинство из которых послужили основой для повышения конкурентоспособности выпускаемых и создания новых видов автотракторной техники. Был академиком Национальной академии наук Беларуси, доктором технических наук, профессором. Активно занимался преподаванием и обучением. Михаил Высоцкий подготовил 6 докторов, 18 кандидатов наук, им создана получившая широкое международное признание белорусская школа механики и комплексного проектирования мобильных машин.
Михаил Высоцкий стал инициатором и научным руководителем Государственной программы фундаментальных исследований "Механика" на 1996-2000 и 2001-2005 годы, которая явилась научным обеспечением в области фундаментальных исследований программы "Белавтотракторостроение". В 2002 году во исполнение поручения Президента Республики Беларусь была разработана Государственная целевая программа развития автотракторостроения и комбайностроения Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на период до 2010 года "Автотракторокомбайностроение".
Высоцкий выступал редактором специализированной литературы, среди самых заметных его редакторских работ энциклопедия "Машиностроение" (Россия), журнал "International Journal of Vehicle Design" (Великобритания).
С 2001 года Михаил Высоцкий работал генеральным директором Научно-инженерного РУП "Белавтотракторостроение" НАН Беларуси, занимал также должность генерального конструктора по автомобильной технике Республики Беларусь (с 2002 года). С 2006 года и до последних дней был генеральным директором научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси".
Михаил Степанович умер 25 февраля 2013 года. Похоронен на Восточном кладбище Минска.
Михаил Высоцкий награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, орденами Отечества II и III степени. Он лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки и техники Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси в области науки и техники, заслуженный работник промышленности СССР.
1 марта 2006 года указом Президента Республики Беларусь Михаилу Высоцкому присвоено звание "Герой Беларуси". В 2008 году он удостоен звания "Почетный гражданин Минска", в 2009 году - звания "Почетный гражданин Минской области".
На малой родине Высоцкого, в поселке Семежево, был открыт Дом-музей Героя Беларуси М.С.Высоцкого. В 2014 году имя Высоцкого было присвоено Минскому государственному автомеханическому колледжу. В Минске есть улица Академика Высоцкого.
Научные работы Михаила Степановича ценятся во всем мире. Представители автомобильных заводов многих стран учились у Высоцкого, перенимали его опыт, идеи и разработки.-0-
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