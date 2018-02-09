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ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Высоцкого

Общество 09.02.2018 | 09:44
Главный конструктор объединения "БелавтоМАЗ" доктор технических наук Михаил Высоцкий. Март 1978 года
Главный конструктор объединения "БелавтоМАЗ" доктор технических наук Михаил Высоцкий. Март 1978 года

Михаил Степанович Высоцкий - советский и белорусский ученый, один из основоположников белорусского грузового автомобилестроения. Он известен как выдающийся конструктор, создавший отечественную школу конструирования и исследований грузовых автомобилей, прославленный ученый в области механики и комплексного проектирования мобильных машин.

Михаил Высоцкий: сотворивший сенсацию в машиностроении

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: что нужно сделать, чтобы остаться в истории страны или города на долгие-долгие десятилетия? Ответ прост: живите своей работой и своим делом. Имя нашего героя, Михаила Высоцкого, на веки вписано в историю отечественного машиностроения.

Михаил Высоцкий родился 10 февраля 1928 года в деревне Семежево Копыльского района Минской области. В 1946 году он устроился слесарем-сборщиком на Минский автомобильный завод, одновременно с работой учился в Минском автомеханическом техникуме, который успешно закончил в 1949 году. В своей дипломной работе Михаил Степанович предложил проект первого конвейера по сборке автомобилей на МАЗе. Сразу после окончания учебы он перешел на должность конструктора и одновременно начал обучаться во Всесоюзном заочном машиностроительном институте (г. Москва), который окончил в 1955 году.

Лауреаты Государственной премии СССР главный конструктор Минского автозавода член-корреспондент АН БССР М.С. Высоцкий (слева) и директор ФТИ АН БССР академик С.А. Астапчик. Февраль 1987 года
Лауреаты Государственной премии СССР главный конструктор Минского автозавода член-корреспондент АН БССР М.С. Высоцкий (слева) и директор ФТИ АН БССР академик С.А. Астапчик. Февраль 1987 года

50 лет на Минском автозаводе

В разные годы Высоцкий работал конструктором, старшим конструктором и ведущим конструктором Минского автомобильного завода, возглавлял СКБ-3 МАЗа, был заместителем главного конструктора предприятия.

В целом Высоцкий проработал на Минском автозаводе 50 лет, из которых 35 лет - главным конструктором, а с 1975 года - главным конструктором - начальником управления главного конструктора производственного объединения "БелавтоМАЗ", в которое вошли все автомобильные заводы республики.

Под непосредственным руководством Высоцкого были разработаны десятки моделей автомобилей. В 50-х годах Высоцкий принимал активное участие в создании автомобилей МАЗ-200 и МАЗ-205. Разработанные при его участии прицепы и полуприцепы активно использовались при запуске первого искусственного спутника земли. Большим достижением стала разработка первого в мире 40-тонного самосвала МАЗ-530. Впоследствии он выиграл гран-при на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе в 1958 году.

Крупным вкладом в развитие теории мобильных машин стала разработанная Высоцким теория проектирования и испытания большегрузных автопоездов. С именем Михаила Высоцкого связано создание концептуального модульного автопоезда МАЗ-2000 "Перестройка", получившего золотую медаль на Парижском салоне автомобилестроения в 1988 году.

Также он выступил инициатором создания на МАЗе производства отечественных автобусов, руководил созданием их первых моделей совместно с немецкой фирмой "Неоплан" (1992 год).

Главный конструктор объединения "БелавтоМАЗ" доктор технических наук М.С. Высоцкий. Март 1978 года
Главный конструктор объединения "БелавтоМАЗ" доктор технических наук М.С. Высоцкий. Март 1978 года

В 1997 году Международный биографический центр в Кембридже присвоил Михаилу Высоцкому звание "Человек года - 1997". В том же году ему была вручена Медаль Чести за выдающиеся достижения в науке. Американский биографический институт включил имя Михаила Высоцкого в список 5000 ученых, внесших наиболее значительный вклад в развитие науки XX века.

Связь науки с производством

Деятельность Михаила Высоцкого связана с установлением и укреплением связей науки с производством, ориентацией научного потенциала академической, вузовской и отраслевой науки на решение наиболее актуальных проблем, стоящих перед машиностроительным комплексом.

Михаил Высоцкий много занимался научной деятельностью. Его труды стали основой для совершенствования автомобильного производства и его развития. С 1992 года в течение шести лет он был вице-президентом Академии наук Беларуси. С 1993 в течение девяти лет возглавлял Научный центр проблем механики машин НАН Беларуси.

Опубликовал более 450 научных трудов. Им получено 145 авторских свидетельств и патентов, большинство из которых послужили основой для повышения конкурентоспособности выпускаемых и создания новых видов автотракторной техники. Был академиком Национальной академии наук Беларуси, доктором технических наук, профессором. Активно занимался преподаванием и обучением. Михаил Высоцкий подготовил 6 докторов, 18 кандидатов наук, им создана получившая широкое международное признание белорусская школа механики и комплексного проектирования мобильных машин.

Генеральный директор научно-производственного предприятия "Белавтотракторостроение" академик, доктор технических наук, профессор Михаил Высоцкий (в центре) со специалистами компьютерного центра. 21 января 2005 года
Генеральный директор научно-производственного предприятия "Белавтотракторостроение" академик, доктор технических наук, профессор Михаил Высоцкий (в центре) со специалистами компьютерного центра. 21 января 2005 года

Михаил Высоцкий стал инициатором и научным руководителем Государственной программы фундаментальных исследований "Механика" на 1996-2000 и 2001-2005 годы, которая явилась научным обеспечением в области фундаментальных исследований программы "Белавтотракторостроение". В 2002 году во исполнение поручения Президента Республики Беларусь была разработана Государственная целевая программа развития автотракторостроения и комбайностроения Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на период до 2010 года "Автотракторокомбайностроение".

Высоцкий выступал редактором специализированной литературы, среди самых заметных его редакторских работ энциклопедия "Машиностроение" (Россия), журнал "International Journal of Vehicle Design" (Великобритания).

С 2001 года Михаил Высоцкий работал генеральным директором Научно-инженерного РУП "Белавтотракторостроение" НАН Беларуси, занимал также должность генерального конструктора по автомобильной технике Республики Беларусь (с 2002 года). С 2006 года и до последних дней был генеральным директором научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси".

Михаил Высоцкий. 1 марта 2006 года
Михаил Высоцкий. 1 марта 2006 года

Михаил Степанович умер 25 февраля 2013 года. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

Награды и память

Михаил Высоцкий награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, орденами Отечества II и III степени. Он лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки и техники Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси в области науки и техники, заслуженный работник промышленности СССР.

1 марта 2006 года указом Президента Республики Беларусь Михаилу Высоцкому присвоено звание "Герой Беларуси". В 2008 году он удостоен звания "Почетный гражданин Минска", в 2009 году - звания "Почетный гражданин Минской области".

На малой родине Высоцкого, в поселке Семежево, был открыт Дом-музей Героя Беларуси М.С.Высоцкого. В 2014 году имя Высоцкого было присвоено Минскому государственному автомеханическому колледжу. В Минске есть улица Академика Высоцкого.

Научные работы Михаила Степановича ценятся во всем мире. Представители автомобильных заводов многих стран учились у Высоцкого, перенимали его опыт, идеи и разработки.-0-

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Теги
Беларусь, досье, машиностроение, ученые
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