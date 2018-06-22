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Достижения Беларуси в космической сфере представлены на симпозиуме в Вене

Общество 22.06.2018 | 16:39

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижения Беларуси в космической сфере представлены на симпозиуме "ЮНИСПЕЙС +50" в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Белорусская делегация принимает участие в юбилейных мероприятиях Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, посвященных 50-летию Всемирной конференции ООН "ЮНИСПЕЙС +50".

Руководитель делегации заместитель председателя Президиума НАН Беларуси академик Сергей Килин выступил на заседании высокого уровня симпозиума. "Сегодня потребности Беларуси в космических снимках с пространственным разрешением 2 м полностью удовлетворены. При этом имеется свободный ресурс БКА, который мы могли бы предложить потребителям из других стран. Потребности Беларуси в телекоммуникационных услугах также полностью обеспечены", - отметил он.

По его мнению, наука является ключевым фактором освоения космического пространства. В Беларуси выполняется государственная программа "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Ее составной частью является подпрограмма "Исследование и использование космического пространства в мирных целях". По подпрограмме на основе собственных разработок создается космический аппарат дистанционного зондирования Земли с пространственным разрешением лучше 1 м.

Сергей Килин подчеркнул, что прогресс в современном мире определяется во многом развитием информационных технологий. "Декретом №8 "О развитии цифровой экономики" в Беларуси созданы условия для внедрения в экономику технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), основанных на принципах распределенности, децентрализации и безопасности совершаемых с их использованием операций. Предоставляется ряд льгот и преференций. Приняты меры, направленные на повышение правовой защищенности участников отношений, связанных с применением современных финансовых IT-технологий", - рассказал он. Заместитель председателя Президиума НАН пригласил все заинтересованные стороны использовать созданные в Беларуси возможности для реализации прорывных инвестиционных проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В своем выступлении глава белорусской делегации также обратил внимание на то, что 9-15 сентября 2018 года Минск будет принимать 31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов (ASE). В конгрессе примут участие более 100 космонавтов и астронавтов со всего мира. Лозунгом конгресса стали яркие слова, сказанные уроженцем Беларуси Олегом Новицким во время его полета на МКС: "Мы создаем космическое будущее".

Юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию Всемирной конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях "ЮНИСПЕЙС +50", проходят в Вене с 18 июня. В Вену приехали представители более 60 стран мира.

Проведение "ЮНИСПЕЙС +50" в 2018 году, по мнению организаторов, должно способствовать расширению сотрудничества государств по приоритетным направлениям. Среди них - глобальное партнерство в области космических исследований и инновационной деятельности, активизация обмена информацией об объектах и событиях в космосе, расширение космического сотрудничества в интересах мирового здравоохранения.

Согласно информации Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, в настоящее время более 60 стран эксплуатируют собственные спутники, при этом общество во все большей степени зависит от использования более чем 1 тыс. спутников, находящихся на околоземной орбите. Годовой объем расходов на космонавтику, который в период проведения "ЮНИСПЕЙС-III" составлял около $100 млрд, с годами неуклонно возрастал. В 2015 году объем мировой космической экономики, образуемой в основном коммерческими и государственными предприятиями, действующими на национальном, региональном и глобальном уровнях, вырос более чем в три раза и составил $323 млрд. Из-за роста стратегического значения космонавтики стало уделяться больше внимания принципам управления мировой космической деятельностью, ее безопасности и устойчивости.-0-

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Теги
Австрия, Беларусь, космос, Национальная академия наук
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