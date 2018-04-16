Достижения в лечении сердечно-сосудистых заболеваний обсудят кардиологи на евразийском конгрессе в Москве

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. VI Евразийский конгресс кардиологов пройдет 18-19 апреля в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Представители ЕЭК выступят на конгрессе с докладом о регулировании общего рынка лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе.

В повестке мероприятия - обсуждение современных аспектов и достижений кардиологической науки в мире, новых направлений профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вопросов развития и применения передовых технологий в кардиологии и повышения качества кардиологической помощи населению.

Запланировано проведение пленарных заседаний, симпозиумов, образовательных школ для практикующих врачей, презентаций, совещаний, выставки производителей лекарственных препаратов, медицинского оборудования.

Конгресс организован Евразийской ассоциацией кардиологов при поддержке государственных и ведущих профессиональных структур.

Евразийская ассоциация кардиологов создана по инициативе медицинских работников. Она объединяет общества и ассоциации специалистов по кардиологии, осуществляющих свою деятельность в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России, Азербайджане, Узбекистане, Украине, Молдове, Таджикистане, Грузии, Туркменистане, Эстонии.-0-