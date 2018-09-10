Достижения в области детской нейрохирургии Беларуси представят на мировом конгрессе

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские нейрохирурги представят свои достижения в лечении опухолей функционально значимых отделов головного мозга на мировом конгрессе, который пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 7-11 октября. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный детский нейрохирург Минздрава, заведующий нейрохирургическим отделением №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии Михаил Талабаев.

Медики осветят в том числе результаты хирургического лечения эпилепсии у детей, хирургии черепно-мозговой травмы и пороков развития центральной нервной системы.

Выступить с докладом на европейских или мировых конгрессах по детской и общей нейрохирургии большая честь. Лекторами становятся ведущие специалисты в этой области. Белорусские детские нейрохирурги представляют свой опыт на подобных конгрессах уже третий год подряд.

На предстоящий мировой конгресс по детской нейрохирургии в Тель-Авив прибудут специалисты со всего мира - всего более 2 тыс. гостей. Организатором выступает Международное общество по детской нейрохирургии (ISPN).

В 2017 году Минск стал площадкой для проведения крупнейшего события в области здравоохранения - I Евразийского съезда детских нейрохирургов. В белорусскую столицу съехались ведущие специалисты из 17 стран - не только постсоветского пространства. Прибыли лучшие лекторы из Японии, Бразилии, Израиля, Англии, Италии, Франции, России. Во время съезда в Беларуси прошла официальная школа, организованная ISPN. Эта уважаемая организация ежегодно проводит только несколько школ по всему миру.-0-