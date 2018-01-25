Доступ к charter97.org ограничен за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам Беларуси - Мининформ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к интернет-ресурсу charter97.org ограничен за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"В частности, на информационном ресурсе публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси", - подчеркнули в министерстве.

Как пояснили в Мининформе, в соответствии с Концепцией национальной безопасности под национальными интересами понимается совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Беларуси.

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу charter97.org за распространение информации запрещенной законом Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу было принято 24 января в связи с размещением на нем информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Кроме того, на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было, отметили в министерстве. "При этом согласно статье 8 Закона "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор (организаторы), а также иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы", - обратили внимание в министерстве.

Одним из оснований для принятия решения об ограничении доступа стало также распространение посредством сайта charter97.org информационной продукции ресурса, который решением суда признан экстремистским материалом и внесен в республиканский список экстремистских материалов.

Как сообщалось, решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу было принято 24 января на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 51.1 Закона "О средствах массовой информации". Министерство информации в очередной раз обращает внимание всех субъектов информационной сферы на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о СМИ.-0-