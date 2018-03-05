Доступ к услугам "МТС Wi-Fi" будет закрыт

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС информирует своих абонентов о прекращении оказания услуг "МТС Wi-Fi поминутная", "МТС Wi-Fi 60" и "МТС Wi-Fi 180", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.
С 15 марта добавление данных услуг будет невозможно, а с 15 апреля они перестанут предоставляться. Подробности можно узнать в салонах связи МТС и в службе онлайн-поддержки оператора.
В компании добавили, что данная услуга была актуальна только для одного вуза Беларуси. Точки доступа расположены в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.-0-
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