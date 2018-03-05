Доступ к услугам "МТС Wi-Fi" будет закрыт

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС информирует своих абонентов о прекращении оказания услуг "МТС Wi-Fi поминутная", "МТС Wi-Fi 60" и "МТС Wi-Fi 180", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.

С 15 марта добавление данных услуг будет невозможно, а с 15 апреля они перестанут предоставляться.

Подробности можно узнать в салонах связи МТС и в службе онлайн-поддержки оператора.-0-