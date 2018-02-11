Доверие белорусов к власти на стабильно высоком уровне – социсследование

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доверие белорусов к власти на стабильно высоком уровне. Об этом сообщил директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Социологические исследования проводятся в Беларуси на регулярной основе. Говоря об их результатах, Игорь Котляров отметил: "Доверие к власти со стороны белорусов стабильно на достаточно высоком уровне. Самое главное, что власть принимает те решения, которые ждут люди".

В преддверии выборов в местные Советы депутатов, по словам Игоря Котлярова, одна из волнующих население проблем - недостаточная возможность досуга, особенно в сельской местности. Исследования также указывают на тенденцию устранения проблемы безработицы.

Игорь Котляров подчеркнул важность работы депутатов сельских советов. "Именно они ближе всех находятся к людям, и через них идет сигнал к высшим органам власти. Интересно, что там, где хорошо работали депутаты местных Советов нынешнего созыва, ожидается высокая явка избирателей", - добавил он.-0-