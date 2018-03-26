26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 27 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов. По юго-западу ночью - 1-2 градуса тепла, днем - плюс 5-7 градусов.-0-

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