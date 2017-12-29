Дождь и слабый туман прогнозируются в Беларуси 30 декабря

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь, слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 30 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, по западу - с прояснениями. Преимущественно по востоку Беларуси прогнозируются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью по востоку в некоторых районах возможны сильные дожди. Местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем будет от нуля до плюс 5.-0-
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