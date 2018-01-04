4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах страны пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 2-7 градусов тепла.-0-
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