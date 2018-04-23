23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 20 градусов тепла будет в Беларуси 24 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер будет южный с переходом на западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, по юго-западу страны - плюс 9-12. Днем будет 11-17 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс
18-20 градусов.-0-
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