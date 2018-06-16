16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются 17 июня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку страны, днем преимущественно по юго-восточной половине прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер будет неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 20-26 градусов тепла, местами - до плюс 28 градусов.-0-
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