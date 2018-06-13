Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются 14 июня в некоторых районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 18-24 градусов тепла, по югу будет плюс 25-28.-0-

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