14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 15 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 6 градусов по северу до плюс 16 по югу страны, днем будет 13-19, по юго-востоку - 20-26 градусов тепла.-0-

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