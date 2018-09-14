14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 15 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 6 градусов по северу до плюс 16 по югу страны, днем будет 13-19, по юго-востоку - 20-26 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5009 BYN
|2.5 BYN
|2.51 BYN
|USD
|2.1528 BYN
|2.139 BYN
|2.146 BYN
|RUB
|3.1371 BYN
|3.13 BYN
|3.14 BYN