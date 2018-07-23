23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах, днем на значительной части территории ожидаются грозы. В дневные часы при грозах местами пройдут сильные ливни. Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с, днем местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 14-20 градусов, днем - 22-28 градусов тепла.-0-
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