19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы сохранятся в отдельных районах Беларуси в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшие дни территория Беларуси останется под влиянием циклонического вихря, который кружит восточнее наших границ. Сохранится теплая неустойчивая погода", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 20 июля, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса черноморского происхождения. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси прогремят грозы. Днем в отдельных районах при грозах ожидаются сильные ливни и сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов выше нуля, днем - плюс 21-27.

В субботу, 21 июля, погоду в нашей стране по-прежнему будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Черного моря. Восточные районы останутся под влиянием атмосферного фронта. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах по востоку Беларуси ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов выше нуля, днем - 22-27 градусов тепла.

В воскресенье, 22 июля, в центральных и в восточных районах Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Только западные районы окажутся под влиянием области повышенного давления, там будет в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 на западе до плюс 19 на востоке страны, днем - 22-28 градусов тепла.

В начале следующей недели дождей будет меньше. В понедельник, 23 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в отдельных районах страны. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.

Во вторник, 24 июля, преимущественно в восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - плюс 22-28.-0-

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