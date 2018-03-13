13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, мокрый снег. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 по востоку до плюс 5 градусов по западу страны. Днем - 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - 8-13 градусов тепла.-0-
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