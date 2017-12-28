Дожди и порывистый ветер ожидаются 29 декабря в Беларуси

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно. Ночью преимущественно по западной части, днем на большей части территории страны пройдут дожди, вечером по западу - с мокрым снегом. Местами ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем - 3-8 градусов тепла.-0-
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