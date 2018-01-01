1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки, в основном дождь. В отдельных районах прогнозируется туман, ночью и утром - слабый гололед. Ветер ожидается южный, умеренный.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит минус 3 - плюс 3, во второй половине дня будет от нуля до плюс 5.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN