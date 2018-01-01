1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки, в основном дождь. В отдельных районах прогнозируется туман, ночью и утром - слабый гололед. Ветер ожидается южный, умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит минус 3 - плюс 3, во второй половине дня будет от нуля до плюс 5.-0-

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