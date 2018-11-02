Дожди, туман и до +15°С - погода в Беларуси 3 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 3 ноября будет преобладать облачная погода с дождями и туманами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Дожди прогнозируются ночью в отдельных районах, днем - на большей части территории. Местами возможен туман. Ветер ночью ожидается южный, днем переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов, днем повысится до 9 -15 градусов.-0-
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