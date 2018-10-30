30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и туман ожидаются в Беларуси 31 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в среду будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, а днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах будет туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, ночью порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-12 градусов, по северо-востоку Беларуси - плюс 3-6. Днем ожидается от 8 градусов выше нуля по северо-востоку до плюс 18 по юго-западу.-0-

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