30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и туман ожидаются в Беларуси 31 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью в среду будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, а днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах будет туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, ночью порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 7-12 градусов, по северо-востоку Беларуси - плюс 3-6. Днем ожидается от 8 градусов выше нуля по северо-востоку до плюс 18 по юго-западу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4094 BYN
|2.406 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1149 BYN
|2.116 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2146 BYN
|3.212 BYN
|3.225 BYN