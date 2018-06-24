24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди на большей части территории Беларуси ожидаются 25 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируются дожди, в отдельных районах грозы. Ветер будет юго-западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 6-12 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 14-20 градусов, по юго-востоку будет до 22 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю