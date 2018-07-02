2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют на вторник облачную погоду, на большей части территории пройдут дожди. В дневные часы местами по северу страны возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.

Ветер будет юго-западным умеренным, днем - местами порывистым. Температура воздуха ночью и утром составит плюс 7-12 градусов, во второй половине дня потеплеет до плюс 14-19, а в юго-западных районах до 21 градуса со знаком плюс.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день