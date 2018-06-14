14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 15 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям прогнозируются сильные дожди. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 м/с, при грозах его порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем будет 17-23 градуса тепла, по западу до плюс 25 градусов.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города