29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются по востоку Беларуси 30 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью и утром преимущественно по восточной части страны пройдут небольшие дожди, по Витебской области - с мокрым снегом. Днем будет без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 0- плюс 6 градусов, по юго-западной части - 7-12 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 2 градусов по северо-востоку Витебской области до 20 градусов тепла по юго-западу Брестской области.-0-
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