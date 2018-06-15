15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 16 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей пройдут дожди. В отдельных районах по восточной части страны прогнозируются грозы. Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 15-21 градус тепла, по юго-западу - плюс 22-26 градусов.-0-
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