26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди прогнозируются 27 августа в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Прогнозируются дожди, в отдельных районах - сильные. Местами возможны грозы. Ветер северный умеренный, при грозах - порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 10-16 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 19 градусов. Во второй половине дня ожидается 18-24 градусов тепла, по северу страны - 15-17 градусов, в юго-восточных районах - до плюс 25-30 градусов.-0-
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