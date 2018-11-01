Дожди пройдут местами в Беларуси 2 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди пройдут в отдельных районах Беларуси 2 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью будет без существенных осадков, днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-западу - плюс 14-18.-0-
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