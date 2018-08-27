27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются по востоку Беларуси 28 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. По востоку дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. На остальной территории страны преимущественно без осадков, лишь в дневные часы местами в западных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по республике туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, по востоку - плюс 13-16 градусов. Днем будет плюс 18-23 градуса, по юго-восточным районам - 24-26 градусов выше нуля.-0-

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