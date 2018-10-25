25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В предстоящие выходные дни ожидается по-осеннему неустойчивая погода с температурным фоном, близким к климатической норме", - сказали в Белгидромете.
В пятницу, 26 октября, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной части страны пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью в основном составит 1-6 градусов выше нуля, по востоку Беларуси понизится до нуля - минус 2. Днем будет 4-10 градусов тепла.
В субботу, 27 октября, очередная система атмосферных фронтов обусловит на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку с мокрым снегом. Днем дожди будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, лишь по востоку Беларуси понизится до нуля - минус 2. Днем будет от плюс 5 по северу до 13 градусов тепла по югу страны.
В воскресенье, 28 октября, ночью и утром по северо-востоку атмосферный фронт обусловит кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5. Днем под влиянием очередного фронта, смещающегося с Карпат, местами, преимущественно по юго-западу Беларуси, пройдут кратковременные дожди, к вечеру возможен мокрый снег. Днем будет 2-8 градусов тепла.
В начале следующей недели атмосферный фронт, смещающийся с территории Украины, обусловит ухудшение погодных условий. В понедельник, 29 октября, во многих районах страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки. Они будут сопровождаться порывистым ветром, ночью и утром в отдельных районах ожидается гололед. Температура воздуха ночью составит в основном от нуля до плюс 5 градусов, по северу страны понизится до 1-4 градусов ниже нуля. Днем будет 1-8 градусов тепла, в южных районах - до плюс 12.-0-
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