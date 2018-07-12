12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода будет до конца недели в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларусь вернулось июльское тепло, не обошлось и без локальных грозовых дождей. Но во второй половине погода меняется, до конца недели преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атмосферные фронты, ожидается неустойчивая с дождями погода, но будет довольно тепло", - рассказали синоптики.

В пятницу, 13 июля, погодные условия на территории Беларуси будет определять активный атмосферный фронт, медленно смещающийся в северо-восточном направлении. На большей части территории страны ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах, в основном по юго-востоку страны, грозы будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом. Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов тепла, температура днем в основном плюс 21-26, по юго-востоку Гомельской и Могилевской областей воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.

В выходные погоду в Беларуси по-прежнему будут формировать атмосферные фронты. В субботу, 14 июля, ночью по северо-восточной части и в юго-западных районах страны, в дневные часы на большей части территории страны ожидаются дожди различной интенсивности, которые местами будут сопровождаться грозами. Ночью будет 12-18 градусов тепла, днем 20-27 выше нуля.

В воскресенье, 15 июля, сохранится дождливая погода, местами прогремят грозы. Температура ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем - 20-27 градусов тепла.

В понедельник, 16 июля, ночью в отдельных районах, днем на значительной части территории страны пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Температура ночью - 12-19 градусов тепла, днем ожидается плюс 21-27.-0-

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