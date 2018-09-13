Дресс-код для таксистов и покупка билетов: о новых правилах автоперевозки пассажиров

Изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров утверждены постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа 2018 года и вступают в силу 12 октября. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг и повышение качества и безопасности перевозок. Наиболее существенные из них прокомментировали эксперты во время пресс-конференции в БЕЛТА.
Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5009 BYN
|2.498 BYN
|2.51 BYN
|USD
|2.1528 BYN
|2.147 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.1371 BYN
|3.135 BYN
|3.15 BYN