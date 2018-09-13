Дресс-код для таксистов и покупка билетов: о новых правилах автоперевозки пассажиров

Изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров утверждены постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа 2018 года и вступают в силу 12 октября. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг и повышение качества и безопасности перевозок. Наиболее существенные из них прокомментировали эксперты во время пресс-конференции в БЕЛТА.

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Водителям такси нужно будет придерживаться дресс-кода и отказаться от курения в авто Предусмотрено, что водители такси должны иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду. Это касается в целом водителей транспорта, которые выполняют автомобильные перевозки пассажиров.

Для покупки билета у водителя пассажиры будут обязаны входить в переднюю дверь автобуса По новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь.

Перевозчикам разрешили увеличить срок бронирования билетов на пригородные и междугородные автобусы Предусмотрено также, что предварительная продажа билетов и бронирование места начинаются не позднее чем за 15 дней до отправления автобуса в рейс.