Древний челн поднимут со дна Немана

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная экспедиция Института истории Национальной академии наук Беларуси и дайвинг-центра "Морской Пегас" начала работу по подъему древнего челна со дна реки Неман, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Лодку-долбленку обнаружили местные жители возле деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области. На данный момент она лежит на дне реки под наклоном, на глубине от 0,4 м до 1,5 м и на расстоянии от 2 м до 5 м от берега. Длина челна - около 8 м, ширина - 0,9 м, высота - более 60 см. Лодка занесена песком на глубину примерно 35-30 см.

Группа подводной археологии Института истории НАН, водолазы дайвинг-центра "Морской Пегас" и участники джип-форума 4Х4 после подготовительных работ 27-28 октября поднимут лодку со дна. Для этого будут использованы металлические рамные секции, которые обеспечат надежную фиксацию и предотвратят возможность поломки, а также баррельные бочки (играют роль поплавков регулируемой погружаемости). На первом этапе при помощи мотопомпы в донных отложениях под лодкой будут проделаны сквозные отверстия, в которые заведут стропы для фиксации челна к металлическим секциям. Далее будет размыт грунт вокруг лодки, а баррельные бочки заполнены воздухом, что даст возможность оторвать объект от дна и транспортировать сплавом до места погрузки на лафет.

Перед погрузкой лодка будет обработана антисептиком для дерева, что предотвратит гниение на ранних этапах. Кроме того, ее завернут в стрейч-пленку, что остановит быстрое высыхание древесины и, как следствие, ее порчу. Лодку доставят в НАН Беларуси для дальнейших консервационных мероприятий, проведения анализов и будущего экспонирования.

Лодки-долбленки в прошлом имели широкое применение в хозяйственно-бытовой сфере. Они выступали основным видом водного транспорта для древних жителей на территории Беларуси, начиная с периода каменного века.-0-