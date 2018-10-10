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Два белоруса выиграли в КЕНО 75 000 рублей в одном тираже

Общество 10.10.2018 | 10:00

23 сентября сразу два игрока "Спорт-пари" стали обладателями максимального выигрыша "КЕНО". Леонид из Борисова выиграл 25 000 рублей, сделав ставку на 1 рубль, а Николай из Речицы поставив 2 рубля - 50 000 рублей.

Николай: "Играю с января 2018 года, делаю ставки в "КЕНО" и на оба "Спортлото". На днях проходил мимо точки продаж и думаю: "Дай-ка, я в "КЕНО" сыграю". Взял тиражи на субботу и воскресенье. В субботу ничего не выиграл, в воскресенье не проверял. Проснулся утром в понедельник, посмотрел - и обалдел. Раз десять, наверное, проверил.

В Речице, после этого зашел на точку, решил еще сыграть, а оператор (она меня хорошо знает) спрашивает: "Это не вы 25 тысяч выиграли?" Я еще думаю: почему двадцать пять-то? Оказывается, операторам кто-то уже рассказал, что выиграли в "КЕНО" 50 и 25 тысяч рублей.

Уже придумал, куда потратить выигрыш. Ездил в Гомель в автоцентр только вроде разузнать, а в итоге оставил задаток, машина уже комплектуется. Консультант из салона раз пять или шесть переспрашивал, говорил, что поверить не может, как мне повезло. А нужно верить, тогда и победы придут!"

Наш второй победитель Леонид живет в Борисове. Он давно играет в "КЕНО", а его рекордный выигрыш до недавнего времени составлял 72 рубля.

"Начал играть, когда еще миллионы были, выигрывал 300 тысяч. Самый большой выигрыш на нынешние деньги - 72 рубля. Но играю не очень часто. Захотелось - поставил. Так и сейчас - сделал две ставки в "КЕНО", а одна из них и принесла 25 тысяч.

Еще играю в "БЛИЦ". В нем тоже выигрывал. Ставлю нечасто и, как правило, предпочитаю автоставку. Иногда ставлю сам, а числа выбираю наугад. Почему выбрал "Спорт-пари"? Просто здесь игры дешевле и удобнее.

Когда на работе сказал о выигрыше, все очень удивились. Мне раньше говорили: "Ну куда ты, будешь потом деньги одалживать!" А я отвечал, что они еще локти станут кусать и коленями закусывать! Так и вышло".

Компания "Спорт-пари" поздравляет игроков с победой и желает удачи в игре всем остальным!

Всего же за прошедшие несколько недель победители игр "Спорт-пари" выиграли 509 119 рублей! 187 210 рублей было разыграно в "КЕНО", более 113 000 рублей получили победители "БЛИЦ". В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 77 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 84 410 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 46 000 рублей!

"Спорт-пари" помогает побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:


 Результаты игры "КЕНО"
Результаты игры "Спортлото 5 из 36"

Результаты игры "Спортлото 6 из 49"

Результаты игры "Спортпрогноз"
Результаты игры "БЛИЦ"
Результаты игры "СпортТОТО"

Результаты игры "Решка"

Играй со своего мобильного:

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