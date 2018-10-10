Два белоруса выиграли в КЕНО 75 000 рублей в одном тираже

23 сентября сразу два игрока
Николай: "Играю с января 2018 года, делаю ставки в "КЕНО" и на оба "Спортлото". На днях проходил мимо точки продаж и думаю: "Дай-ка, я в "КЕНО" сыграю". Взял тиражи на субботу и воскресенье. В субботу ничего не выиграл, в воскресенье не проверял. Проснулся утром в понедельник, посмотрел - и обалдел. Раз десять, наверное, проверил.
В Речице, после этого зашел на точку, решил еще сыграть, а оператор (она меня хорошо знает) спрашивает: "Это не вы 25 тысяч выиграли?" Я еще думаю: почему двадцать пять-то? Оказывается, операторам кто-то уже рассказал, что выиграли в
Уже придумал, куда потратить выигрыш. Ездил в Гомель в автоцентр только вроде разузнать, а в итоге оставил задаток, машина уже комплектуется. Консультант из салона раз пять или шесть переспрашивал, говорил, что поверить не может, как мне повезло. А нужно верить, тогда и победы придут!"
Наш второй победитель Леонид живет в Борисове. Он давно играет в "КЕНО", а его рекордный выигрыш до недавнего времени составлял 72 рубля.
"Начал играть, когда еще миллионы были, выигрывал 300 тысяч. Самый большой выигрыш на нынешние деньги - 72 рубля. Но играю не очень часто. Захотелось - поставил. Так и сейчас - сделал две ставки в
Еще играю в
Когда на работе сказал о выигрыше, все очень удивились. Мне раньше говорили: "Ну куда ты, будешь потом деньги одалживать!" А я отвечал, что они еще локти станут кусать и коленями закусывать! Так и вышло".
Компания
Всего же за прошедшие несколько недель победители игр
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