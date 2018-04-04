Две трети белорусов готовы участвовать в депозитно-залоговой системе обращения тары - соцопрос

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две трети белорусов готовы участвовать в депозитно-залоговой системе обращения тары. Такие результаты социологического опроса озвучила сегодня на пресс-конференции заместитель директора ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Надежда Татаринцева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведен опрос населения, который свидетельствует, что две трети граждан Беларуси готовы участвовать в депозитно-залоговой системе обращения тары. Предполагается, что она заработает в 2020 году, приступили к подготовительным мероприятиям для ее внедрения, - сказала Надежда Татаринцева. - В крупных торговых объектах будут расположены автоматы для приема тары. Останется и прием через приемозаготовительные пункты там, где будет нецелесообразна установка дорогостоящего оборудования. В любом случае информация об упаковке должна поступать в базу данных, которая определит, что она зарегистрирована в системе, промаркирована".

В 2017-2018 годах идет работа по созданию базы данных участвующих в системе объектов для построения логистики, принятия решения по оснащению оборудованием. "Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы функционирования этой системы, подготовлены и в ближайшее время будут направлены на рассмотрение всем заинтересованным. Возникает много вопросов в части взаимодействия участников. Форма собственности оператора системы также будет обсуждаться", - отметила Надежда Татаринцева.

Существующая в Беларуси система сбора позволяет за год собирать 30% стеклянной и 20% ПЭТ-упаковки от реализуемой. "Опыт европейских государств, в которых успешно функционирует депозитно-залоговая система, показывает, что она позволяет отправлять на переработку 80% использованной тары", - добавила замдиректора.

Нововведение основано на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную упаковку. Покупая товар в упаковке, потребитель уплачивает за нее залог, а при возврате пустой упаковки в тароматы сумма этого залога возвращается.-0-