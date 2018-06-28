Движение через пункт пропуска "Котловка" до 10 июля может быть затруднено

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение автомобилей через пункт пропуска "Котловка" до 10 июля может быть затруднено. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
С 27 июня по 10 июля в пункте пропуска "Котловка" проводится ремонт асфальтобетонного покрытия полос. В связи с этим возможно затруднение движения автомобилей.
ГТК просит учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.-0-
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