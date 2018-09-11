Движение пассажирских лодок в пункте пропуска "Лесная-Рудавка" приостановлено

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение пассажирских лодок в пункте пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе приостановлено, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
По информации польской стороны, по техническим причинам закрыт шлюз "Кужинец" на территории речного пункта пропуска "Лесная-Рудавка". В связи с этим движение пассажирских лодок приостановлено. Пешеходное, велосипедное движение и на байдарках при условии их переноса вручную остаются без изменений.
Сезонный речной пункт упрощенного пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе работает с 09.00 до 20.00 по 1 октября включительно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5187 BYN
|2.516 BYN
|2.528 BYN
|USD
|2.1673 BYN
|2.171 BYN
|2.178 BYN
|RUB
|3.0966 BYN
|3.088 BYN
|3.1 BYN