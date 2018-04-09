Движение транспорта будет временно прекращено через пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспортных средств будет временно прекращено через пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией, сообщили БЕЛТА в Могилевской таможне.

Движение транспорта прекращается с 4.00 24 апреля по 26 апреля включительно в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей.

В этот период рекомендуется выбирать ближайший автодорожный пункт пропуска "Григоровщина" ("Патерниеки").-0-