Движение транспорта будет временно прекращено через пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспортных средств будет временно прекращено через пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией, сообщили БЕЛТА в Могилевской таможне.
Движение транспорта прекращается с 4.00 24 апреля по 26 апреля включительно в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей.
В этот период рекомендуется выбирать ближайший автодорожный пункт пропуска "Григоровщина" ("Патерниеки").-0-
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