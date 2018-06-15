15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта через пункт пропуска "Берестовица" может быть затруднено 17-21 июня. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

С 17 по 21 июня в пункте пропуска "Берестовица" будет ремонтироваться асфальтобетонное покрытие полос движения грузового транспорта как на въезд, так и на выезд из Беларуси, а также полосы движения автобусов на выезд. В связи с этим возможно затруднение движения автомобилей.

ГТК просит учитывать эту информацию при выборе маршрута через белорусско-польскую границу.-0-