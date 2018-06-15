15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта через пункт пропуска "Берестовица" может быть затруднено 17-21 июня. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
С 17 по 21 июня в пункте пропуска "Берестовица" будет ремонтироваться асфальтобетонное покрытие полос движения грузового транспорта как на въезд, так и на выезд из Беларуси, а также полосы движения автобусов на выезд. В связи с этим возможно затруднение движения автомобилей.
ГТК просит учитывать эту информацию при выборе маршрута через белорусско-польскую границу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.315 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9967 BYN
|1.998 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN