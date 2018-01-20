Движение транспорта на участке дороги Брест-Минск-граница РФ будет ограничено 22 января

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств на участке дороги М1 Брест-Минск-граница РФ будет временно ограничено 22 января, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Ограничение движения на 369-м автодороги запланировано в направлении границы России. С 17.00 до 18.40 на этом участке дороги будет проходить следственный эксперимент.
Чтобы исключить заторовые ситуации, Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-
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