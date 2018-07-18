Движение транспорта в Минске изменят 19 июля из-за репетиции парада ко Дню пожарной службы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта 19 июля в Минске изменят из-за репетиции парада, посвященного 165-летию пожарной службы Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Минсктранса".

С 3.00 до 6.00 19 июля в связи с подготовкой к проведению мероприятий (репетиция парада), посвященных 165-летию пожарной службы Беларуси, на период закрытия ул. Я.Купалы от ул. Первомайская до просп. Независимости и просп. Независимости от ул. Я.Купалы до ул. Козлова в работу городского пассажирского транспорта вносятся изменения.

Так, движение маршрутов №100, 115Э, 300Э организуется по просп. Независимости, ул. Я.Купалы, ул. Куйбышева, просп. Машерова, ул. Красная, просп. Независимости, с выполнением на маршрутах №100, 115Э остановки "Дворец культуры ветеранов" в прямом направлении и по просп. Независимости, ул. Я.Коласа, ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Я.Купалы, просп. Независимости, с выполнением остановки "Дом мебели" в обратном направлении.

Движение пассажирского транспорта через пересечение просп. Независимости с ул. Козлова (автобусные маршруты №19, 901, трамвайные маршруты №3, 6, 11), а также автобусного маршрута №57 по ул. Я.Купалы будет приостановлено в соответствии с указаниями ГАИ.

Как сообщалось, праздничные мероприятия ко Дню пожарной службы пройдут в Минске 21 июля.-0-