Движение транспорта в пункте пропуска "Брузги" изменится 8-12 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 12 октября в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе будет изменена организация движения транспортных средств, следующих на выезд из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
В указанный период все транспортные средства будут следовать на выезд из Беларуси по одной полосе движения. Изменения связаны с ремонтными работами.
В ГТК рекомендуют планировать маршрут движения заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-
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