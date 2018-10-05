Движение транспорта в пункте пропуска "Брузги" изменится 8-12 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 12 октября в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе будет изменена организация движения транспортных средств, следующих на выезд из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В указанный период все транспортные средства будут следовать на выезд из Беларуси по одной полосе движения. Изменения связаны с ремонтными работами.

В ГТК рекомендуют планировать маршрут движения заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-