Двухкомнатная квартира, три автомобиля и тысячи денежных призов от "Евроопт": кому улыбнется удача уже 26 февраля?

В феврале 2018 года игре "Удача в придачу!" от "Евроопт" исполнилось два года! За это время игра захватила покупателей магазинов "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" со всей страны! По всем уголкам Беларуси разлетелись многочисленные призы этой по-настоящему народной игры. 36 семей стали обладателями столичной недвижимости, 149 новеньких автомобилей колесят по дорогам нашей страны, 640 счастливчиков отдохнули на лучших курортах мира. Кроме того, разыграно более 1 миллиона денежных призов!
И с каждым туром игры число счастливых обладателей призов продолжает расти! С 2018 года удача улыбается белорусам уже каждую неделю, а это значит, что каждые семь дней жизнь множества белорусов круто меняется в лучшую сторону.
Уже в этот понедельник, 26 февраля, в честь двухлетия игры будет разыграна просторная 2-комнатная квартира в Минске! Три участника 57-го тура игры
Квартиру в Минске разыграет джазовая и эстрадная певица, победитель зрительского интернет-голосования в уникальном радиопроекте Аллы Пугачевой "Алла ищет таланты" - Тани Фаредо! Уже в 37-й раз покупатели "Евроопт" смогут побороться за главный приз игры
Комплекс "Минск-Арена", который предоставляет возможность не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные концерты и мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно телом и душой отдохнуть и зимой, и летом. Множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах. И, конечно же, магазин "Евроопт" - чтобы не останавливаться на достигнутом и обязательно продолжать участие в игре! Кстати, стоимость главного приза игры - более 165 тыс. рублей, а это свыше $80 тыс. Согласитесь, достойный комплимент от госпожи Фортуны!
Кому же скажут свое искреннее "Спасибо!" будущие обладатели шикарных внедорожников "Хендэ Крета" - 150-го, 151-го и 152-го по счету? Их имена определят три очаровательные девушки - модель и телеведущая, белорусская "барби" Екатерина Коба, а также покупательницы "Евроопт" - диспетчер МЧС Юлия Алесина из Орши и сотрудница Гродненского облисполкома Екатерина Сафонова.
Еще один покупатель "Евроопт", артист Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Киселев разыграет 50 призов по 1000 рублей. В минувший понедельник молодой человек своей рукой определил обладательницу одного из автомобилей - ей стала Галина Галюта из Орши, а в этот раз он сделает счастливее уже целых 50 человек! Кроме того, по всей стране разлетятся еще 50 тыс. денежных призов!
По традиции, розыгрыш проходит в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу в прямом эфире, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Быть может, вы воочию увидите, как именно вы становитесь обладателем суперприза?
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Рецепт удачи прост, и он обязательно включает в себя "товар удачи"! Не забудьте при каждой покупке предъявлять дисконтную карту "Е-плюс" и, конечно же, верить в удачу и победу!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", делайте заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И пусть вам повезет - как повезло уже огромному количеству счастливых победителей игры
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