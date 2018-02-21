Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 1,6 млн рублей

В компании "Спорт-пари" с нетерпением ждут, когда же определится обладатель фантастического выигрыша нашей суперпопулярной лотереи "Спортлото 6 из 49". Мы очень надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведь скоро праздники, а значит, у наших игроков есть уникальная возможность сделать себе и близким потрясающий подарок к 23 Февраля и 8 Марта.

Не стоит забывать и о "Спортлото 5 из 36", в котором рост джекпота демонстрирует олимпийскую динамику, превысив планку в 90 000 рублей. А ведь, кажется, еще совсем недавно Мария Ростиславовна из Слуцка сорвала джекпот "Спортлото 5 из 36", который составил более 225 000 рублей.

Тем временем всего за 2 прошедшие недели победители электронных интерактивных игр "Спорт-пари" получили более 445 000 рублей! Игроки "БЛИЦ" стали обладателями выигрышей на сумму более 150 000 рублей, более 135 000 рублей выплачено в "КЕНО". В "Спортлото 6 из 49" было разыграно более 75 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - почти 30 000 рублей.

Все большую популярность набирают спортивные игры компании "Спорт-пари", победители которых за последние две недели получили более 40 000 рублей. Специально для игроков "Спортпрогноза", "СпортТОТО" и "Решки" компания "Спорт-пари" создает группу в мессенджере Viber, участники которой будут оперативно получать информацию о новых тиражах, джекпотах, самых популярных ставках и результатах розыгрышей спортивных игр компании. Более подробно узнать о том, как стать участником Viber-группы "Спортпрогноз, СпортТОТО и Решка", можно на официальном сайте компании "Спорт-пари".

Также у компании "Спорт-пари" появился новый информационный канал - аккаунт в социальной сети "Instagram". Будьте в курсе всех новостей @sportpari.by!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей, желает всего наилучшего и, конечно, удачи в преддверии наступающих праздников.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Играй со своего мобильного: