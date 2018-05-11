Джекпот "Спортлото 6 из 49" в шаге от 2 000 000 рублей!

Выиграть в лотерее "Спорт-пари" - это шанс воплотить свои мечты в жизнь и стать миллионером, так как джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил 1 950 000 рублей и в настоящее время является самым большим возможным денежным выигрышем в Беларуси. Уже завтра состоится новый розыгрыш "Спортлото 6 из 49" и любой из наших игроков может стать обладателем фантастического выигрыша.

За последние несколько недель два человека останавливались в шаге от выигрыша джекпота "Спортлото 6 из 49" . Дмитрий из Минска сделал ставку в свой день рождения, последовав совету супруги, и выиграл более 7 500 рублей, а Александр Николаевич из Смолевичей впервые за долгое время предпочел сделать ставку "Спортлото 6 из 49" вместо "КЕНО" и не прогадал, он стал обладателем суммы более 6 200 рублей.

Также крупные выигрыши были получены в хоккейных и футбольных тиражах "Спортпрогноза" - три победителя хоккейных тиражей выиграли более 1 800 рублей, а еще два игрока стали обладателями денежных призов, получив по 1 100 рублей. Всего за последние несколько недель в "Спортпрогнозе" было 998 победителей, которые выиграли почти 92 000 рублей.

Также в рамках чемпионата мира по хоккею компания "Спорт-пари" решила порадовать спортивных болельщиков, объявив об акции "Джекпоты - каждый день!", которая продлится вплоть до 20 мая 2018 года. Каждый день на один из спортивных тиражей "Спортпрогноза" будет добавлен дополнительный призовой фонд, а значит, каждый игрок сможет выиграть гораздо больше.

Всего же за прошедшие несколько недель победители игр "Спорт-пари" выиграли более 630 000 рублей! Более 216 500 рублей разыграли победители игры "БЛИЦ" , более 161 000 рублей выплачено в "КЕНО" . Игроки "Спортлото 6 из 49" разделили между собой более 136 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 26 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

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